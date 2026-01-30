Bitterer Sofort-Abgang: Union verliert Leite

Seit 2022 ist Diogo Leite einer der Stützpfeiler in der Verteidigung von Union Berlin. Über die Jahre hinweg beschäftigten sich immer wieder europäische Spitzenklubs mit dem Portugiesen, der den Berlinern stets die Treue hielt – bis jetzt.

Wie Gianluca Di Marzio berichtet, steht der Portugiese vor einem Wechsel in die Serie A. Lazio Rom zahlt demnach knapp 2,5 Millionen Euro Ablöse für den Linksfuß und holt Leite noch in diesem Winter nach Italien.

Umbruch in der Union-Abwehr

Der Vertrag des starken Zweikämpfers bei den Köpenickern ist nur noch bis zum Saisonende befristet. Obwohl Leite auch in dieser Spielzeit absoluter Stammspieler ist, schließen sowohl Spieler als auch Verein eine Verlängerung kategorisch aus.

Da auch Danilho Doekhi (27) vor dem Abgang steht, suchen die Berliner nach Ersatz für die Abwehrzentrale. Dem Vernehmen nach steht Zeno Van den Bosch (22/Royal Antwerpen) bereits als Neuzugang für den Sommer fest.