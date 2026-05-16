Neuer reagiert auf WM-Frage

Manuel Neuer hat sich zu einem möglichen Comeback im DFB-Trikot geäußert. Im Rahmen der Meisterfeierlichkeiten des FC Bayern sagte der 40-jährige Keeper: „Das ist für mich im Moment kein Thema. Der Fokus liegt auf dem DFB-Pokalfinale.“ Neuer verwies zudem auf Bundestrainer Julian Nagelsmann.

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In dieser Woche sickerte durch, dass Neuer auf der 55-köpfigen Kaderliste des DFB steht, aus der sich das finale 26er-Aufgebot für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko rekrutieren wird. Nach der EM 2024 war Neuer eigentlich aus der Nationalmannschaft zurückgetreten.