Weltmeisterschaft
Neuer reagiert auf WM-Frage
@Maxppp
Manuel Neuer hat sich zu einem möglichen Comeback im DFB-Trikot geäußert. Im Rahmen der Meisterfeierlichkeiten des FC Bayern sagte der 40-jährige Keeper: „Das ist für mich im Moment kein Thema. Der Fokus liegt auf dem DFB-Pokalfinale.“ Neuer verwies zudem auf Bundestrainer Julian Nagelsmann.
Unter der Anzeige geht's weiter
In dieser Woche sickerte durch, dass Neuer auf der 55-köpfigen Kaderliste des DFB steht, aus der sich das finale 26er-Aufgebot für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko rekrutieren wird. Nach der EM 2024 war Neuer eigentlich aus der Nationalmannschaft zurückgetreten.
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden