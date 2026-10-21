Kreuzbandriss bei PSG-Star befürchtet

Rund um Paris St. Germain macht man sich große Sorgen um Khvicha Kvaratskhelia. Wie die ‚L’Équipe‘ berichtet, gibt es im Umfeld des georgischen Superstars die Sorge, dass dieser sich beim gestrigen 4:2 gegen den FC Barcelona in der Champions League das Kreuzband gerissen hat.

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Dies sei das Ergebnis erster Untersuchungen. Eine genaue Diagnose sollen dann tiefergehende Checks am heutigen Mittwoch bringen. Die ‚L’Équipe‘ beschreibt die Situation rund um Kvaratskhelia als „sehr angespannt“.

Update (11:10 Uhr): PSG teilt mit, dass Kvaratskhelia sich das vordere Kreuzband im rechten Knie gerissen hat.

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Der 25-Jährige war während der Partie mit Xavi Espart (19) kollidiert und verletzt am Boden liegen geblieben. Kvaratskhelia musste daraufhin den Platz verlassen und konnte kein Gewicht auf das betroffene Bein verlagern.