Laut Matthäus: Bayern an Touré dran

Der FC Bayern steigt offenbar in das Rennen um Bazoumana Touré (19) ein. „Ich habe gehört, dass Bayern an Touré von (der TSG, Anm. d. Red.) Hoffenheim interessiert ist. Eine solche Verpflichtung würde für mich Sinn ergeben. Touré hat bei der TSG gezeigt, dass er Potenzial hat. Hinter (Luis, Anm. d. Red.) Díaz könnte er sich weiterentwickeln und für die Zukunft aufgebaut werden“, so Lothar Matthäus im Interview mit der ‚Sport Bild‘.

Als langjähriger Kapitän und Mitglied der Hall of Fame ist Matthäus im Verein gut vernetzt. Als junges Talent, das in der Bundesliga Topleistungen abruft, rückt Touré aber auch quasi zwangsläufig in den Fokus des Rekordmeisters. Zumal der FCB im Sommer einen jungen Flügelstürmer verpflichten möchte. Auch Said El Mala (19) und Yan Diomande (19) befinden sich in der entsprechenden Verlosung.

Für Touré müsste der Bundesliga-Tabellenführer tief in die Tasche greifen. Die TSG möchte den Ivorer zum neuen Rekordverkauf machen, dementsprechend stehen über 44 Millionen Euro Ablöse im Raum. Am schnellen Linksaußen, dessen Vertrag in Sinsheim noch bis 2029 läuft, sind auch Manchester United und der FC Arsenal interessiert.