Köln: Sorgen um El Mala

Der 1. FC Köln bangt um Toptalent Said El Mala. Beim 2:2-Unentschieden bei Eintracht Frankfurt musste der 19-Jährige nach 82 Minuten angeschlagen ausgewechselt werden. Mit schmerzverzerrtem Gesicht humpelte der Youngster vom Rasen.

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Zuvor hatte sich El Mala das rechte Bein gehalten. Wie schlimm die Blessur des Linksaußen ist, ist zur Stunde noch unklar. Ein Ausfall wäre für den FC ein schwerer Rückschlag im Abstiegskampf.