Virkus wird Eberl-Nachfolger

Zweieinhalb Wochen nach Max Eberls Rücktritt hat Borussia Mönchengladbach eine Nachfolge-Lösung gefunden. Wie der Bundesligist offiziell mitteilt, wird Roland Virkus neuer Sportdirektor. Der 55-Jährige war bislang als Direktor des Gladbacher Nachwuchsleistungszentrums tätig.

Virkus sagt: „Für mich ist diese neue Aufgabe eine großartige Herausforderung, die ich mit Demut und Respekt, aber auch mit großer Freude und voller Kraft angehe. Ich weiß, dass ich hier nicht alleine bin, sondern ein tolles Team an meiner Seite habe.“

Vereinspräsident Rolf Königs ergänzt: „Borussia hat sich in den vergangenen Jahren stetig weiterentwickelt, in der Infrastruktur im Borussia-Park, vor allem aber im sportlichen Bereich. An diesem erfolgreichen Weg haben viele Köpfe mitgewirkt. Wir haben eine starke Struktur und ein starkes Team. Ich freue mich sehr, dass in Roland Virkus einer aus diesem Team nun die Arbeit von Max Eberl fortsetzen wird.“