Bayerns Verteidiger-Puzzle: Wer wird es denn jetzt?

„Es kommt natürlich darauf an, ob das dann ein Spezialist ist. Dann kann es sein, dass wir sogar zwei Spieler brauchen.“ Thomas Tuchels Einordnung, was auf dem Wintertransfermarkt geschehen sollte, ist recht eindeutig. Ein Innen- und ein Rechtsverteidiger sind zunächst einmal gesucht. Natürlich darf es auch jemand sein, der beide Positionen bekleiden kann. Einen solchen Spieler zu einem erschwinglichen Preis und dazu noch im Winter auf Bayern-Niveau zu finden, ist allerdings eine Mammutaufgabe.

Jonathan Tah (27) von Bayer Leverkusen, dessen darf man sich fast sicher sein, wird es nicht. Für den Winter beinhaltet der Vertrag des Nationalspielers keine Ausstiegsklausel, noch dazu dürfte Tah seinen neugewonnenen Status als einer der besten Innenverteidiger in Deutschland vor der Heim-EM nicht gefährden wollen. Verkaufen will man bei Bayer ohnehin nicht.

Keine heiße Spur

Eher schon verfügbar wären da Clément Lenglet (28), aktuell vom FC Barcelona an Aston Villa verliehen, oder auch Giorgio Scalvini (20) von Atalanta Bergamo. Beide sind allerdings reine Innenverteidiger, zudem verfügt Lenglet über einen starken linken Fuß und wäre somit für die rechte Defensivseite völlig ungeeignet.

Zuletzt wurde an der Säbener Straße zudem über Takehiro Tomiyasu (25/FC Arsenal) und Raphaël Varane (30/Manchester United) diskutiert. Auch Leny Yoro (18/OSC Lille) steht auf der Liste. Die Spuren sind für diesen Winter allerdings bislang nicht wirklich heiß.

Wer also wird die eierlegende Wollmilchsau, die Tuchel so gerne in seinem Kader begrüßen würde? Und kommt zudem noch die im Sommer so vehement geforderte Holding Six? Große Fortschritte hat der FC Bayern bislang jedenfalls nicht erzielt. Und der Januar steht vor der Tür. Vom 14. bis 18. geht es ins Trainingslager nach Faro, idealerweise soll dann das neue Personal schon an Bord sein. Realistisch ist dieser Wunsch nach aktuellem Stand eher nicht.