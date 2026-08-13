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La Liga

Barça-Abschied: Alles klar bei Torres

von Tristan Bernert
Ferran Torres erzielt das goldene Tor @Maxppp

Im Transferpoker zwischen dem FC Barcelona und Paris St. Germain um Ferran Torres (26) ist die letzte Hürde offenbar genommen. Wie mehrere spanische Medien übereinstimmend berichten, hat Barça ein Ablöse-Angebot in Höhe von 50 Millionen Euro für den Stürmer angenommen.

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FT hatte bereits Anfang der Woche von einer grundsätzlichen Einigung im Ablösepoker berichtet. PSG nutzte die vergangenen Tage, um dieses formell auszuarbeiten und schlussendlich an die Katalanen zu verschicken. Torres wird sich nun also zeitnah den Parisern anschließen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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