Xhaka wird emotional | 100-Millionen-Mann Tonali hat Heimweh

Romantik pur

Rund vier Jahre arbeiteten Mikel Arteta und Granit Xhaka von 2019 bis 2023 beim FC Arsenal zusammen. Am heutigen Samstag (18:30 Uhr) treffen die beiden erstmals aufeinander, Arteta als Trainer der Gunners und Xhaka als Kapitän des AFC Sunderland. Offenbar verbindet das Duo noch immer eine besondere Beziehung. „Er hat mich zu einem besseren Trainer gemacht“, betonte Arteta auf der Pressekonferenz vor dem Duell.

Der Spanier weiter: „Er hat uns geholfen, uns als Fußballmannschaft und als Verein weiterzuentwickeln und zu verbessern. Ich werde ihm dafür ewig dankbar sein, weil ich viele schöne Erinnerungen an ihn habe. Ich habe jede Minute geliebt, die wir zusammen verbracht haben.“ Auch für Xhaka wird es ein besonderes Erlebnis, wie er unlängst klarstellte: „Es wird ein emotionales Spiel für mich - ich hatte dort sieben fantastische Jahre. Gegen sie hier in Sunderland zu spielen, ist natürlich etwas ganz Besonderes. Hoffentlich kann ich es auch genießen und wir werden sehen, wer an diesem Tag die bessere Mannschaft ist.“

Tonali hat Heimweh

Sandro Tonali gehört bei Newcastle United zu den absoluten Leistungsträgern. Entsprechend schwer würde ein Abgang des 25-Jährigen wiegen, der kürzlich einen Bekenntnis vermied. „Das ist eine schwierige Frage, denn im Fußball muss man von Jahr zu Jahr denken. Ich möchte nicht sagen, dass ich zehn Jahre hier bleiben möchte und dann in zwei, drei, vier oder fünf Jahren gehe“, antwortete Tonali darauf, ob er seine Zukunft langfristig bei den Magpies sehe.

Ein Grund dafür ist laut dem ‚Corriere della Sera‘, dass der Mittelfeldakteur Heimweh hat. Demzufolge will die italienische Tageszeitung erfahren haben, dass Tonali Freunden seinen Wunsch anvertraut hat, in absehbarer Zeit zum AC Mailand zurückzukehren. Erst vor rund zwei Jahren verließ er die Rossoneri und schloss sich Newcastle an. An den Champions League-Teilnehmer ist Tonali noch bis 2028 gebunden, für den Italiener rufen die Magpies Berichten zufolge eine Ablöse von 100 Millionen Euro auf.