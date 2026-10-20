HSV trifft Sechser-Entscheidung

Der Hamburger SV wird nicht auf die Verletzung von Kapitän Nicolai Remberg (26/Kreuzbandriss) reagieren. Das ‚Hamburger Abendblatt‘ berichtet, dass Leih-Abbrüche von Daniel Elfadli (29/LASK) und Aboubaka Soumahoro (21/RCD Mallorca) derzeit kein Thema sind. Beide Spieler sind eher in der Innenverteidigung beheimatet, können aber auch auf der Sechs spielen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zuvor war darüber spekuliert worden, ob der HSV die Kader-Optionen erweitert. Dies sei aber auch im Winter nicht geplant. Zuletzt hatte Linksverteidiger Miro Muheim (28) im zentralen Mittelfeld ausgeholfen und wurde gegen den VfB Stuttgart (1:0) mit seinem Treffer zum Matchwinner. Mit dem Schweizer, dessen Vertrag im kommenden Sommer ausläuft, sind noch vor Weihnachten Gespräche geplant. Eine Verlängerung deutet sich laut der Zeitung aktuell nicht an.