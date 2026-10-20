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Bundesliga

HSV trifft Sechser-Entscheidung

von Dominik Sandler - Quelle: Hamburger Abendblatt
1 min.
Nicolai Remberg (m.) fällt mit einem Kreuzbandriss aus. @Maxppp

Der Hamburger SV wird nicht auf die Verletzung von Kapitän Nicolai Remberg (26/Kreuzbandriss) reagieren. Das ‚Hamburger Abendblatt‘ berichtet, dass Leih-Abbrüche von Daniel Elfadli (29/LASK) und Aboubaka Soumahoro (21/RCD Mallorca) derzeit kein Thema sind. Beide Spieler sind eher in der Innenverteidigung beheimatet, können aber auch auf der Sechs spielen.

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Zuvor war darüber spekuliert worden, ob der HSV die Kader-Optionen erweitert. Dies sei aber auch im Winter nicht geplant. Zuletzt hatte Linksverteidiger Miro Muheim (28) im zentralen Mittelfeld ausgeholfen und wurde gegen den VfB Stuttgart (1:0) mit seinem Treffer zum Matchwinner. Mit dem Schweizer, dessen Vertrag im kommenden Sommer ausläuft, sind noch vor Weihnachten Gespräche geplant. Eine Verlängerung deutet sich laut der Zeitung aktuell nicht an.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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