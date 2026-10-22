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Wende fix: Scaloni einigt sich mit Argentinien

von Martin Schmitz - Quelle: César Luis Merlo
Lionel Scaloni wil doch als Natioaltrainer von Argentinien weitermachen @Maxppp

Lionel Scaloni wird seinen Vertrag als Nationaltrainer Argentiniens in Kürze bis 2030 verlängern. Das berichtet der Journalist César Luis Merlo. Verband und Coach haben sich demzufolge mündlich auf eine Fortführung der Zusammenarbeit geeinigt. Der aktuelle Kontrakt des 48-Jährigen läuft am Jahresende aus.

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Im Nachgang des verlorenen WM-Finals gegen Spanien (0:1 n.V.) hatte Scaloni angekündigt, seinen Stuhl räumen zu wollen, um den Platz für einen großen Umbruch freizumachen. Während der vergangenen Monate fand jedoch ein Sinneswandel beim Nationalcoach statt, der die Albiceleste nach der WM 2018 übernommen hatte und 2022 zum WM-Titel führte.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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