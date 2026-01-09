Peretz-Erbe: HSV an Zweitliga-Torwart dran

Nicolas Kristof könnte schon bald für den Hamburger SV zwischen den Pfosten stehen. Nach Informationen des ‚Hamburger Abendblatt‘ ist der 26-Jährige einer der heißesten Kandidaten, mit denen sich der Bundesligist in diesem Winter beschäftigt. Nach dem Abgang von Daniel Peretz suchen die Rothosen händeringend nach einem neuen Torwart.

Der HSV wäre demnach bereit, etwas mehr als zwei Millionen Euro für den Schlussmann zu bieten, der in der laufenden Spielzeit mit der SV Elversberg die zweitbeste Defensive der 2. Bundesliga stellt. Kristof spielt seit 2021 für die SVE, hat aber dort nur noch einen Vertrag bis 2027.