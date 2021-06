Van de Beek: Arsenal klopft an

Der FC Arsenal zeigt Interesse an Donny van de Beek. Laut dem ‚Daily Express‘ haben die Gunners bereits Kontakt zum 24-jährigen Niederländer aufgenommen. Van de Beek war erst im vergangenen Sommer für 39 Millionen Euro von Ajax Amsterdam zu Manchester United gewechselt.

Bei den Red Devils konnte sich der Mittelfeldspieler in seiner ersten Saison jedoch nicht durchsetzen. In der Premier League stand er nur viermal in der Startelf des Rekordmeisters. Vertraglich ist van de Beek noch bis 2025 gebunden.