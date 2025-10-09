DFB-Comeback: Nagelsmann kommentiert Neuer-Gerüchte

Die Gerüchte um eine Rückkehr von Manuel Neuer ins DFB-Team reißen nicht ab. Auf der Pressekonferenz vor dem morgigen WM-Qualifikationsspiel (20:45 Uhr) gegen Luxemburg wollte Bundestrainer Julian Nagelsmann die Gerüchte nicht weiter befeuern: „Es ist nicht ratsam, über alle möglichen Szenarien zu sprechen, die eintreten könnten. In allen Spielen seit Manus Rücktritt hatten wir kein Torwartproblem. Im Fußball kann immer etwas passieren, das bestimmte Maßnahmen erfordert. Zum jetzigen Zeitpunkt ist das nicht der Fall.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Spätestens seit den durchwachsenen Ergebnissen der vergangenen Länderspiele reißen die Forderungen nach einer Rückkehr des 39-Jährigen für die WM 2026 nicht ab. Zuletzt hieß es, dass der Keeper selbst ein Comeback nicht ausschließt. Dafür müsse aber Nagelsmann proaktiv auf Neuer zugehen. Zum Zeitpunkt des Turniers in den USA, Kanada und Mexiko wäre der Schlussmann 40 Jahre alt.