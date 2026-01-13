Trainerwechsel bei Real: „Alonsos Sünden“ und das „Opfer von Barça“

Verrückter Sinneswandel

Wie schnelllebig das Fußballgeschäft und auch die zugehörige Medienlandschaft sind, lässt sich wohl am besten am Beispiel der ‚as‘ aufzeigen. Am Montagmorgen, nach der Supercup-Niederlage gegen den FC Barcelona, schrieb das Madrider Blatt noch, dass Real Madrid an Xabi Alonso festhalten werde.

Unter der Anzeige geht's weiter

Rund zehn Stunden später gaben die Königlichen aus heiterem Himmel dann doch die Trennung vom Trainer bekannt. Und heute titelt die ‚as‘ tatsächlich: „Eine Entlassung mit Ankündigung“ – als hätte sie es schon immer gewusst. Aufgezählt werden „Alonsos Sünden“: Dazu zählen Misserfolge in großen Spielen, vier Punkte Rückstand in der Liga und Reibungen in der Kabine.

Insbesondere zwischen dem Coach und Superstar Vinicius Junior hakte es bekanntlich. Die ‚Marca‘ zählt zudem sechs weitere Real-Stars auf, die bislang noch nicht mit netten Abschiedsworten für Alonso aufwarteten: Franco Mastantuono, Trent Alexander-Arnold, Éder Militão, Brahim Díaz, Jude Bellingham, Ferland Mendy und eben Vinicius Junior haben in den sozialen Medien noch nicht reagiert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zwei Blätter, eine Schlagzeile

In Katalonien ist man natürlich besonders stolz, dass ausgerechnet ein Barça-Sieg gegen Real den Trainer des Erzrivalen zu Fall brachte. Das führt zur Kuriosität, dass die beiden großen Blätter aus Barcelona, die ‚Mundo Deportivo‘ und die ‚Sport‘, mit demselben Schlagwort titeln: „Vernichtet.“ Ein Kommentar bei der ‚Mundo Deportivo‘ trägt darüber hinaus den Titel „Opfer von Barça“.

Ist die Trennung von Alonso die richtige Entscheidung von Real? Ja, die Trennung war unausweichlich Nein, man hätte Alonso Zeit geben müssen Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Das Blatt berichtet derweil, dass das Supercup-Spiel dem mächtigen Real-Präsidenten Florentino Pérez gar nicht gefallen habe. Der Milliardär entschied daher wohl nahezu im Alleingang, dass Alonso gehen muss. Leverkusens Meistertrainer selbst hatte zuvor offenbar intern moniert, dass es ihn frustriere, ständig am Rande des Abgrunds zu stehen. Diese Last ist er nun los.