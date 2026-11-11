Brisante Mbappé-Enthüllungen | Überraschendes Bellingham-Geständnis

Eiszeit und Vereinswechsel?

Während die häufig sehr dosierte Defensivarbeit und die geringe Positionsdisziplin von Kylian Mbappé seit Jahrenauf Vereinsebene immer wieder für Diskussionen sorgen, galt der Torjäger in der französischen Nationalmannschaft bislang als weitestgehend unumstritten. Das hat sich nun offenbar geändert. Wie die ‚L‘Équipe‘ berichtet, ist das Verhältnis zu Ousmane Dembélé (29/PSG) und einigen weiteren Frankreich-Profis „in letzter Zeit angespannt“. Auch zwischen dem neuen Nationaltrainer Zinédine Zidane und Mbappé funkt es noch nicht. Zidane hatte den 27-Jährigen in der ersten Länderspielperiode auf den linken Flügel geschoben.

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Zuletzt hatte es „praktisch keinen Kontakt“ mehr gegeben, auch während des Trainingslagers haben Mbappé und Zidane kaum miteinander gesprochen. Zizou habe jedoch den klaren Wunsch, die Beziehung zu verbessern. Auf Vereinsebene könnte die Zukunft für den Frankreich-Kapitän in der Premier League liegen. Das behauptet jedenfalls der ehemalige PSG-Profi Youssouf Mulumbu im Interview mit ‚Goal.com‘: „Ich bin fest davon überzeugt, dass er, wenn er nach seiner Zeit bei Real Madrid den Verein verlassen will – was allerdings ein großes Fragezeichen ist, da er dort noch lange bleiben wird –, zweifellos zu Liverpool wechseln wird.“

Abseits vom Fußball eher mau

Jude Bellingham ist seit frühester Jugend im großen Rampenlicht des internationalen Fußballs, debütierte mit 16 Jahren in Englands zweiter Liga, wechselte mit 17 zu Borussia Dortmund und wurde mit 20 zum Stammspieler bei Real Madrid. „Im fußballerischen Kontext fühle ich mich reif, weil ich schon fast 400 Spiele bestritten habe – aber im privaten Leben fühle ich mich ehrlich gesagt gar nicht so reif“, erklärt der Mittelfeldspieler im Interview mit der ‚Vogue‘. Er könne weder kochen noch Auto fahren, sei auf dem Feld zwar gut, „aber was den Rest angeht? Da sieht es eher mau aus. Ich bin auf die Hilfe von Freunden und Familie angewiesen – sei es beim Kochen, Putzen oder bei anderen Dingen. Ich habe es wohl versäumt, die ganz grundlegenden Dinge des Alltags zu lernen.“

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Der 23-Jährige sei sich sicher, dass sich für diese Dinge noch die richtige Zeit und Gelegenheit finden wird. Speziell in der vergangenen Saison habe ihn der Fußball jedoch völlig vereinnahmt. Auf dem Platz hat sich der ehemalige BVB-Profi in der jüngeren Vergangenheit längst nicht immer im Griff, leistete sich einige Unsportlichkeiten. Hier gelobt Bellingham Besserung: „Viele Menschen investieren eine Menge Geld in mich. Die Fans sind unglaublich engagiert und geben viel Geld aus, um zu kommen und die Mannschaft zu unterstützen. Man kann sich nicht einfach verhalten, wie man will, wenn man gleichzeitig eine Stadt oder ein Land repräsentiert, sobald man deren Trikot trägt – denn man ist für andere eine Inspiration. Ob man will oder nicht.“