Medien: Rashford-Verlängerung steht bevor

Manchester United möchte bei Marcus Rashford schon bald Nägel mit Köpfen machen. Wie der ‚Daily Mirror‘ berichtet, will der 20-malige englische Meister dem Star-Angreifer im neuen Jahr ein Angebot zur vorzeitigen Verlängerung seines noch bis 2023 gültigen Arbeitspapiers vorlegen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Belohnung für ausgezeichnete Entwicklung

In der laufenden Saison hat Rashford den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gemacht und sich bei den Red Devils zum Schlüsselspieler entwickelt. Bis dato verpasste der englische Nationalspieler noch kein einziges Pflichtspiel, traf in 20 Partien bereits zwölfmal.

Insbesondere unter Trainer Ole Gunnar Solskjaer blüht Rashford auf: Seitdem der Norweger Ende 2018 das Kommando übernahm, traf der Torjäger 42 Mal – häufiger als jeder United-Spieler unter einem einzigen Trainer seit dem Ende der Ära von Sir Alex Ferguson.

Rashford bekannte sich bereits zu United

Dass Rashford das Vertragsangebot seines Jugendklubs annimmt, sobald es bei ihm eingeht, scheint nur Formsache zu sein. Zuletzt kommunizierte der 23-Jährige klar, dass er sich nicht vorstellen könne, für einen anderen Verein aufzulaufen: „Als Kind habe ich nie über United hinausgeschaut. Für mich würde es sich nicht richtig anfühlen, ein anderes Trikot zu tragen“.

Mit seinen starken Auftritten hat sich Rashford längst in die Notizbücher von internationalen Spitzenklubs wie Real Madrid, dem FC Barcelona und Paris St. Germain gespielt. Mit der Vertragsverlängerung wird United wohl auch ein klares Zeichen setzen wollen, um potenzielle Interessenten abzuschrecken.