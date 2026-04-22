Vinicius zahlt den Preis | Kompany bestraft Bayern-Schläfer

Vinicius entschuldigt sich

Vinicius Junior (25) steht so ein wenig sinnbildlich für die schwache Saison von Real Madrid, die voraussichtlich titellos enden wird. Beim jüngsten 2:1 in La Liga gegen Alaves traf der Brasilianer zwar, jubelte anschließend aber nicht, sondern hob entschuldigend die Hände in Richtung der eigenen Fans. „Vinicius zahlt den Preis“, titelt die ‚as‘ am heutigen Mittwoch und verweist auf das „rebellische Verhalten“ des Außenstürmers im Clásico. Seitdem wurde Vinicius mehrfach von den Real-Anhängern mit Pfiffen bedacht.

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„Vinicius muss den Tadel der Kabine, aber auch seine eigenen Vorwürfe für eine sehr unbeständige Saison einstecken“, schreibt die ‚as‘ weiter. Immer mehr ist der so hochveranlagte Brasilianer zu einem Streitfall geworden. Die oft durchschnittlichen Leistungen überstrahlen seine Theatralik in dieser Saison schlichtweg nicht. Mit einem voraussichtlich neuen Trainer zur kommenden Saison soll dann aber wieder alles besser werden.

Hotelarrest und Elterngespräch für FCB-Profi

Beim FC Bayern sucht man Skandalprofis in der laufenden Spielzeit dagegen vergeblich. Noch am ehesten kommt offenbar Talent Wisdom Mike an eine solche Einordnung heran. Die ‚Sport Bild‘ legt eine Episode aus dem vergangenen Sommer offen: Bei einer Mannschaftssitzung im Auditorium schlief der damals 16-Jährige ausgerechnet in der ersten Reihe vor Trainer Vincent Kompany ein. Laut Klub war Mike „mit einem anderen, inzwischen verliehenen Spieler am Vorabend zu lange in München unterwegs“.

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Kompany stauchte den Youngster nicht vor versammelter Mannschaft zusammen, regelte es jedoch im Nachgang persönlich. Der Belgier erklärte dem Außenstürmer, dass so etwas nicht wieder passieren dürfe und zitierte für das Gespräch auch dessen Vater ins Büro. Zudem musste Mike eine Woche lang aus dem Campus ausziehen und auf eigene Kosten in einem Hotel unterkommen. Einige Wochen später feierte das Toptalent beim Spiel gegen Werder Bremen (4:0) dennoch sein Debüt. Kompany soll ihm bei der Einwechslung zugeraunt haben: „Das hast du dir verdient – aber schlaf nicht wieder ein.“