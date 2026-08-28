Neue Bundesliga-Spur bei Ben Farhat

Der Wechsel von Louey Ben Farhat zu Eintracht Frankfurt schien eigentlich nur noch Formsache. Die SGE ist sich mit dem Offensivmann des Karlsruher SC seit Ende Juni einig, die Ablösevorstellungen der Klubs lagen nah beieinander. Seitdem sind die Verhandlungen jedoch nicht weiter vorangeschritten.

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Laut ‚Sky‘ hat sich mit dem SC Freiburg nun ein weiterer Bundesligist in den Poker eingeschaltet. Der Conference League-Teilnehmer führe aktuell Gespräche über einen möglichen Transfer. Ben Farhat könne sich gut vorstellen, den KSC noch vor Toresschluss am kommenden Dienstag zu verlassen.

Für den 20-Jährigen, dessen Vertrag bis 2029 läuft, ruft der Zweitligist dem Bezahlsender zufolge acht Millionen Euro plus Boni auf. Neben dem Bundesliga-Duo sind auch der AFC Bournemouth, der FC Southampton, RB Salzburg und der OSC Lille an Ben Farhat interessiert.