Kompany, Kader & Kompetenzen: Eberl packt aus

Max Eberl hat beim FC Bayern München – vor allem medial – keinen leichten Stand. Seit seiner Verpflichtung als Sportvorstand im März 2024 verging kaum eine Woche ohne kritische Berichterstattung. Im ‚ZDF-Sportstudio‘ rechtfertigte der 52-Jährige am gestrigen Samstagabend seine Entscheidungen und plauderte aus dem Nähkästchen.

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Eberl: „Bayern München wurde natürlich groß gemacht durch Uli Hoeneß, Karl Rummenigge und Franz Beckenbauer. Die sind FC Bayern München in Person. Natürlich kommen dann Christoph Freund (Sportdirektor, Anm. d. Red.) und ich oder ein Trainer wie Vincent Kompany dazu. Und dann wirken natürlich Kräfte.“ Er habe sich daran erst einmal gewöhnen müssen.

Kritik an Bayern-Bossen

Das habe etwas Zeit gebraucht, aber er habe adaptiert: „Man kann bei Bayern München seinen Job lernen. Das Drumherum, was bei Bayern natürlich eine Rolle spielt, die Öffentlichkeit. Natürlich versucht man, den einen gegen den anderen vielleicht auch mal auszuspielen. Das ist das, was man lernen musste.“

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Eine kleine Kritik richtete Eberl an die Bayern-Bosse: „Ich war schon unterm Brennglas. Was mich bestärkt hat, war, dass ich von meinen Entscheidungen überzeugt war. Natürlich hätte man sich aber ab und an mal etwas Schutz gewünscht.“

„Versuche auch, Dinge durchzudrücken“

Generell sei er aber immer mit den Granden im Austausch: „Ich versuche natürlich, Ideen und Gedanken, die wir im Sport haben, umzusetzen und, wie man so schön sagt, auch durchzudrücken. Auch bei Uli oder bei Kalle, wo man dann sagt: ‚Okay, finden wir gut, finden wir nicht gut.‘ Aber das sind einfach Dinge, die Uli und Kalle früher auch gemacht haben. Das ist die Diskussion, die wir haben. Die sind intensiv, die sind im Verborgenen. Aber manchmal kommen sie auch raus.“

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Eine dieser Ideen war die Verpflichtung von Vincent Kompany als Trainer, die sich mittlerweile mehr als ausgezahlt hat. Dabei war der Weg bis dahin holprig, wie Eberl erklärt: „Ich glaube schon, das Gefühl zu haben, dass, als wir dann dem Aufsichtsrat den Namen präsentiert haben, erstmal etwas ein Fragezeichen und eine Verwunderung war.“

Prominente Trainer sagten ab

Zunächst habe es, wie bekannt wurde, andere Kandidaten gegeben: „Ehrlicherweise, da bin ich auch ganz offen, war es jetzt nicht, dass ich mich getraut habe, als allererstes Vincent Kompany vorzustellen. Natürlich hatten wir vorher Absagen bekommen, da brauche ich auch nicht drumherumreden.“ Eberl bestätigte, dass unter anderem Julian Nagelsmann, Hansi Flick, Ralf Rangnick und Oliver Glasner ein Thema waren.

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Bis 2027 ist der Vertrag des Sportvorstands befristet, Gespräche über eine Verlängerung stehen am Saisonende an. Eberl sei weiter von seiner Arbeit überzeugt und steckt natürlich bereits in der Arbeit am Kader für die kommende Spielzeit. Besonders in der Kritik steht der Ex-Profi wegen getätigter Verlängerungen mit üppigen Verträgen.

Verlängerungen günstiger als Verpflichtungen

„Das sind kostspielige Verlängerungen gewesen, aber wir sind davon überzeugt, dass es am langen Ende günstigere Varianten sind als eben gerade angesprochene Spieler (beispielsweise Antony Gordon, Anm. d. Red.), die sehr teuer werden können. Wir versuchen quasi genau in diesem Komplex, sportlichen Erfolg und Kosten im Auge zu haben, eine Mannschaft zu bauen. Jetzt sind wir so aufgestellt, dass wir nächsten Sommer erstmal entspannt auf den Markt gucken können.“

Größere Sorgen als mögliche Zugänge bereiten Eberl andere Entscheidungen: „Wir werden auch Spieler verkaufen müssen und das ist dann meistens nicht so entspannt. Einkaufen ist leichter als Verkaufen, also die Aufgaben werden schon da sein.“