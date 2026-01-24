BVB: Interessante Klausel bei Duranville

Der FC Basel hat sich bei Julien Duranville eine Klausel zusichern lassen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, muss Borussia Dortmund die Schweizer an der Ablöse beteiligen, sollte man den Flügelspieler im Anschluss an die Leihe an einen anderen Verein verkaufen. Basel will belohnt werden, dass sich der Belgier bei ihnen ins Schaufenster spielen kann.

Duranville wurde kürzlich bis Saisonende nach Basel verliehen, um dort mehr Spielpraxis zu sammeln. Eine Kaufoption wurde nicht vereinbart. Beim BVB hatte es der 19-Jährige zuletzt nicht mehr in den Kader geschafft.