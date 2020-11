Internationale Pressestimmen zum Zerwürfnis: Wohin zieht es Alaba?

Spanien

Das Tischtuch zwischen David Alaba und dem FC Bayern ist zumindest angeschnitten. Dem Vernehmen nach kann sich der Österreicher selbst einen Wechsel nach Spanien gut vorstellen. Nun steht laut der ‚as‘ Real Madrid bereit, den 28-Jährigen zu überzeugen – und das nach eigenem Wunsch schon im kommenden Wintertransferfenster. Alaba-Berater Pini Zahavi soll den gebürtigen Wiener bereits bei den Merengues angeboten haben. Als potenzielles Wunschziel käme für den vielseitig einsetzbaren Verteidiger neben Real auch der FC Barcelona infrage. Laut der katalanischen ‚Mundo Deportivo‘ ist das Gehalt für die finanziell angeschlagenen Blaugrana allerdings nicht zu stemmen: „Alaba, unmöglich für Barça“. Der für gewöhnlich gut informierte katalanische Radiosender ‚RAC‘ hält jedoch dagegen und berichtet, dass der aussichtsreiche Präsidentschaftskandidat Joan Laporta bereits Kontakt mit der Beraterseite des Spielers aufgenommen hat, um über einen Wechsel zu verhandeln. Fest steht: Die Spekulationen um einen möglichen Wechsel nach Spanien werden aufgrund von Alabas persönlicher Präferenz vorerst nicht abnehmen.

England

Auch in England ist der Vertragspoker mit den Münchnern Thema: Für den ‚Guardian‘ sorgt das Zerwürfnis zwischen dem Österreicher und dem deutschen Rekordmeister für „große Unruhe in Bayerns Wohlfühloase.“ Ein Abgang ist laut der englischen Tageszeitung nur noch eine Frage der Zeit. Das Online-Portal ‚The Athletic‘ schlägt in die gleiche Kerbe: „Das hässliche Ende der Alaba-Vertragsverhandlungen ist ein negativer Beigeschmack in Bayerns eigentlich perfektem Jahr.“ Manchester City wird schon länger als potenzieller Interessent für den dynamischen Linksfuß gehandelt – allerdings ist es äußerst fraglich, ob die Skyblues nach den kostspieligen Verpflichtungen von Rúben Dias und Nathan Aké einen Transfer in naher Zukunft anvisieren.

Italien

Gehen wir nun nach Italien, wo sich Juventus Turin weiterhin Hoffnung auf eine Verpflichtung von Alaba macht. Der ‚Corriere dello Sport‘ greift das Interesse der Alten Dame auf und sieht einen endgültigen „Bruch“ zwischen der Vereinsführung und der Spielerseite. Zudem thematisiert das italienische Sportblatt die Abwehrsorgen der Bayern vor dem heutigen Aufeinandertreffen in der Champions League gegen RB Salzburg (21:00 Uhr). Neben dem Corona-erkrankten Niklas Süle fällt auch Alphonso Davies längerfristig aus. Daher wird aller Voraussicht nach Alaba neben Jérôme Boateng in der Innenverteidigung spielen – ob die mediale Ausschlachtung der Vertragsverhandlungen dem 73-fachen Nationalspieler zu schaffen macht, wird sich dann zeigen.