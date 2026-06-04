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FCA: Top-Trio sorgt für Transferstau

von Martin Schmitz - Quelle: kicker
1 min.
Keven Schlotterbeck (l.) und seine Teamkollegen bejubeln ein Tor des FC Augsburg @Maxppp

Die Transferplanungen für die kommende Saison könnten sich beim FC Augsburg noch einige Wochen ziehen. Grund dafür ist laut ‚kicker‘ ein prominentes Trio, das bei den Fuggerstädtern vor dem Abgang steht. Mittelfeldlenker Alexis Claude-Maurice (27) zieht es weg, Dimitrios Giannoulis (30) möchte in die griechische Heimat zurückkehren, hat zudem Anfragen aus England vorliegen. Und auch Keven Schlotterbeck (29), der zuletzt nur noch Joker war, weckt andernorts Begehrlichkeiten.

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Wie das Fachmagazin berichtet, wird jedoch erst Richtung Ende der Weltmeisterschaft mit etwas mehr Bewegung auf dem Transfermarkt gerechnet. Die drei Genannten könnten dem FCA hohe Ablösen einbringen und damit für deutlich mehr Spielraum für Neuzugänge sorgen. Generell sind die bayerischen Schwaben bei fast allen Kadermitgliedern gesprächsbereit. Lediglich Noahkai Banks (19) und Chrislain Matsima (24) sollen trotz großem Interesse anderer Klubs definitiv gehalten werden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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