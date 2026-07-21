Der Transfer von Arnaud Kalimuendo zu Eintracht Frankfurt gestaltet sich immer komplizierter. Grund dafür ist ausgerechnet Ex-SGE-Coach Oliver Glasner, der inzwischen bei Nottingham Forest an der Seitenlinie steht und begeistert vom Franzosen ist. „Jeder Spieler, der hier ist, bekommt die Chance, sich zu beweisen und zu zeigen, was er kann. Er hat heute ein fantastisches Spiel gemacht, nicht nur wegen des Tores. Er hat sich sehr gute Positionen zwischen den Linien gesucht“, so der Österreicher nach dem ersten Testspiel gegen Notts County, bei dem Kalimuendo zum 2:0-Endstand traf.

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Laut der ‚Bild‘ hofft Kalimuendo weiterhin auf einen Wechsel zurück nach Frankfurt, wo der 24-jährige Stürmer das letzte halbe Jahr erfolgreich verbracht hat. Die Adlerträger hatten mit den Tricky Trees eine Kaufoption in Höhe von 27 Millionen Euro vereinbart, sich aber dagegen entschieden, diese zu ziehen. Stattdessen wird seit geraumer Zeit nachverhandelt, mit Kalimuendo ist sich Sportvorstand Markus Krösche über einen bis 2031 datierten Vertrag einig. In Louey Ben Farhat (20/Karlsruher SC) steht ein weiterer Angreifer vor dem Wechsel zur SGE.