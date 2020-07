Liverpool: Russland-Interesse an Lovren

Dejan Lovren könnte den FC Liverpool in diesem Sommer verlassen. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, will Zenit St. Petersburg den Verteidiger in die Zarenstadt lotsen und ist bereit, rund zehn Millionen Euro Ablöse zu zahlen. Im kommenden Jahr läuft der Vertrag des 57-fachen kroatischen Nationalspielers aus.

Lovren steht seit sechs Jahren an den Anfield Road unter Vertrag. In der diesjährigen Meister-Saison kam der 31-jährige Innenverteidiger aber nur noch sporadisch zum Einsatz. Dennoch würde Jürgen Klopp den Routinier gerne behalten. Die Schmerzgrenze der Reds soll bei rund 16 Millionen Euro liegen.