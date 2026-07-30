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Bundesliga

23 Scorer: VfB an Flügelspieler dran

von Daniel del Federico - Quelle: Daily Mail
SorbaThomas @Maxppp

Der VfB Stuttgart hat Sorba Thomas (27) ins Visier genommen. Nach Informationen der ‚Daily Mail‘ zeigen die Schwaben Interesse an einer Verpflichtung des Flügelspielers. Allerdings buhlen auch Premier League-Aufsteiger Coventry City, der FC Genua und West Ham United um die Dienste des walisischen Nationalspielers.

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Thomas steht aktuell bei Stoke City unter Vertrag und glänzte in der abgelaufenen Saison mit zehn Toren und 13 Vorlagen in 45 Pflichtspielen. Sein Arbeitspapier bei den Potters läuft noch bis 2028, doch ab einem Angebot in Höhe von 10,5 Millionen Euro zeigt sich der englische Zweitligist wohl gesprächsbereit.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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