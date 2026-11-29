Der FC Barcelona könnte sich in den Poker um Joane Gadou (19) einschalten. Nach Informationen der ‚Sport‘ haben die Katalanen den Innenverteidiger von Borussia Dortmund ins Visier genommen, die Sportliche Leitung analysiere Gadous Profil und Entwicklung genau.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die gute Beziehung zwischen Barça und dem BVB könnte sich als Vorteil herausstellen, meint die ‚Sport‘. Denn klar ist, eine Gadou-Verpflichtung wäre nicht im Vorbeigehen zu bewerkstelligen.

Unter 80 Millionen Euro will man in Dortmund nicht mit sich reden lassen, hieß es zuletzt. Neben Barcelona werden außerdem Real Madrid, Ex-Klub Paris St. Germain, der FC Arsenal und weitere Klubs aus der Premier League als Interessenten gehandelt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der BVB hatte die französische Abwehrkante erst im Sommer für rund 20 Millionen Euro von RB Salzburg geholt. Vertraglich gebunden ist Gadou noch bis 2031.