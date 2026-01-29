Großer Champions League-Abend für den DFB

Aus Bundesliga-Sicht fällt die Bilanz des finalen Champions League-Vorrundenspieltags eher mau aus. Klar, die Bayern setzten sich souverän als Tabellenzweiter durch und bekommen während der Playoffs eine wohlverdiente Pause. Eintracht Frankfurt rundete die erschreckende Europapokalsaison jedoch mit dem nächsten schwachen Auftritt ab.

Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen sicherten sich immerhin Playoff-Plätze, könnten allerdings dort direkt aufeinandertreffen. Im Achtelfinale droht dann – Turnierbaum sei Dank – das nächste Bundesligaduell mit dem FCB. Alles anderes als optimal. Aus Sicht des DFB und der Nationalmannschaft hätte der gestrige Abend im Hinblick auf die anstehende Weltmeisterschaft allerdings kaum besser laufen können.

Drei Rückkehrer überzeugen

Allen voran, da die drei wichtigsten Personalien in der Offensive von Bundestrainer Julian Nagelsmann nach langen Leidensphasen groß aufspielten. Beim 6:0-Kantersieg des kriselnden FC Liverpool gegen Qarabag Agdam erzielte Florian Wirtz (22) seinen ersten CL-Treffer für die Reds und lieferte eine starke Leistung ab, war immer anspielbar und leitete einige Chancen ein.

Auch zwei Langzeitverletzte zeigten Topleistungen. Jamal Musiala (22) sammelte in den vergangenen Wochen bereits einige Bundesligaminuten und stand beim Sieg der Bayern gegen die PSV Eindhoven (2:1) erstmals nach seinem Wadenbeinbruch aus der Klub-WM im Sommer wieder in der Startelf.

Der Edeltechniker dominierte im offensiven Mittelfeld des Rekordmeisters und traf auch einmal nach brillantem Zusammenspiel mit dem ebenfalls stark aufspielenden Lennart Karl. Auch der 17-Jährige darf sich nach wie vor große Hoffnungen auf ein Ticket für den Nordamerika-Trip der Nationalmannschaft machen.

Profitiert Urbig vom Torhüter-Puzzle?

Beim knappen 3:2 des FC Arsenal gegen Kairat Almaty durfte Kai Havertz (26) sein Startelfcomeback für die Gunners feiern. Der Nationalstürmer war von Mitte August bis Mitte Januar mit einer Knieverletzung außer Gefecht. Es reichte zwar zunächst nur für eine Halbzeit, doch mit einem Treffer und einer Vorlage konnte auch Havertz ordentlich Eigenwerbung betreiben.

Nachhaltig auf sich aufmerksam machte zudem Jonas Urbig im Tor der Bayern. Bei den vielen Unwägbarkeiten auf der Torhüter-Position dürfte sicher auch der 22-Jährige auf der Liste des Bundestrainers stehen – wenn auch nicht ganz oben und wohl auch vor allem im Hinblick auf die Zukunft. Gestern hielt er jedoch „überragend“, wie der ‚kicker‘ urteilt.

Auch Teamkollege Jonathan Tah (29) und Thilo Kehrer (29) von der AS Monaco, der beim 0:0 gegen Juventus Turin über 90 Minuten auf dem Feld stand, lieferten engagierte Leistungen ab. Bemüht zeigten sich Malick Thiaw (24) und Nick Woltemade (23) für Newcastle United beim 1:1 gegen Spitzenklub Paris St. Germain.

Überforderter BVB macht Sorgen

Die größten Sorgenkinder finden sich wie so häufig beim BVB, der einmal mehr „orientierungslos und überfordert wirkte“, wie es ‚Sport1‘ beschreibt. Zwar waren Felix Nmecha (25) und Nico Schlotterbeck (26) bei der Niederlage gegen Inter Mailand (0:2) stets bemüht, kamen über die FT-Note 4 aber nicht hinaus. Sorgen muss sich der Bundestrainer jedoch um Maximilian Beier (23/FT-Note 5), der weiterhin nicht so recht in die Pläne von BVB-Coach Nico Kovac zu passen scheint, und Karim Adeyemi.

Der 24-Jährige wurde lediglich eingewechselt, spielte glücklos und verschuldete das zweite Gegentor. Auch SGE-Kapitän Robin Koch (29) befindet sich weiterhin in der Formkrise und konnte bei der 0:2-Niederlage gegen Tottenham Hotspur nicht von sich überzeugen.