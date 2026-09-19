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Arsenal: Überraschender Gyökeres-Abgang?

Macht Viktor Gyökeres nach nur eineinhalb Jahren beim FC Arsenal schon wieder den Abflug? Vier Klubs sollen Interesse zeigen.

von Daniel del Federico - Quelle: The Daily Briefing | CaughtOffside
1 min.
Viktor Gyökeres im Arsenal-Trikot @Maxppp

Viktor Gyökeres könnte den FC Arsenal im Winter schon wieder verlassen. Wie ‚The Daily Briefing‘ und ‚CaughtOffside‘ berichten, ist der Mittelstürmer mit seinen Einsatzzeiten bei den Gunners unzufrieden und hat bereits erste Schritte für einen Abschied im Januar eingeleitet.

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Der 28-Jährige hat seinen Stammplatz in dieser Spielzeit an Kai Havertz (27) verloren und kam in der Liga erst zweimal als Einwechselspieler zum Einsatz.

Laut ‚CaughtOffside‘ haben der AC Mailand und Juventus Turin den Schweden für eine mögliche Leihe auf dem Zettel. Aus Saudi-Arabien befinden sich zudem Al Ahli und Al Ittihad in Lauerstellung und könnten Gyökeres fest verpflichten.

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Gyökeres war erst im Sommer 2025 für knapp 70 Millionen Euro von Sporting Lissabon zu Arsenal gewechselt. Sein Vertrag läuft bis 2030.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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