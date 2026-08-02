VfL Wolfsburg: Wichtiger Interessent für Kumbedi

Saël Kumbedi ist ein weiterer Verkaufskandidat beim VfL Wolfsburg. Nach neuen FT-Informationen ist mittlerweile Olympique Marseille ins Rennen um den Rechtsverteidiger eingestiegen. Die Franzosen würden Kumbedi gerne ausleihen, der Bundesliga-Absteiger favorisiert einen Verkauf.

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Kumbedi war im vergangenen Sommer für letztlich fast neun Millionen Euro vom Olympique Lyon nach Wolfsburg gekommen. Diese Summe würden die Wölfe jetzt gerne wieder reinholen. In der Abstiegssaison spielte der 21-Jährige 24 Mal in der Liga und leistete immerhin fünf Assists. Interesse am französischen U21-Nationalspieler haben nach FT-Infos auch Lazio Rom, die AS Rom, der FC Porto und Feyenoord Rotterdam.