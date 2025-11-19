Maza-Wechsel: Diese Rolle spielten Wirtz und Musiala

Xabi Alonso spielte eine entscheidende Rolle beim Transfer von Ibrahim Maza (19) zu Bayer Leverkusen. Wie die ‚Sport Bild‘ schreibt, überzeugte der Spanier das Offensivtalent mit großen Worten und ebenso großen Vergleichen. Alonso habe dem Algerier das Potenzial aufgezeigt, eines Tages zur Weltspitze zu gehören und scheute nicht, ihn in eine Reihe mit Jamal Musiala (22) und Florian Wirtz (22) zu stellen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Gleichzeitig versprach Alonso dem Youngster eine klare sportliche Perspektive in Leverkusen, unabhängig von seiner eigenen Zukunft. Maza, der für zwölf Millionen Euro von Hertha BSC kam, steht aktuell bei drei Toren in 14 Pflichtspielen und zählt zum gesetzen Personal.