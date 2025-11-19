Menü Suche
Maza-Wechsel: Diese Rolle spielten Wirtz und Musiala

von Leon Morsbach - Quelle: Sport Bild
Man of the Match Ibrahim Maza @Maxppp

Xabi Alonso spielte eine entscheidende Rolle beim Transfer von Ibrahim Maza (19) zu Bayer Leverkusen. Wie die ‚Sport Bild‘ schreibt, überzeugte der Spanier das Offensivtalent mit großen Worten und ebenso großen Vergleichen. Alonso habe dem Algerier das Potenzial aufgezeigt, eines Tages zur Weltspitze zu gehören und scheute nicht, ihn in eine Reihe mit Jamal Musiala (22) und Florian Wirtz (22) zu stellen.

Gleichzeitig versprach Alonso dem Youngster eine klare sportliche Perspektive in Leverkusen, unabhängig von seiner eigenen Zukunft. Maza, der für zwölf Millionen Euro von Hertha BSC kam, steht aktuell bei drei Toren in 14 Pflichtspielen und zählt zum gesetzen Personal.

Bundesliga
Leverkusen
Ibrahim Maza
Xabi Alonso
Florian Wirtz
Jamal Musiala

