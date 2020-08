Aubameyang-Verlängerung rückt näher

Der FC Arsenal und Pierre-Emerick Aubameyang nähern sich in Sachen Vertragsverlängerung weiter an. Laut ‚Sky Sports‘ steht eine Einigung bezüglich eines Dreijahresvertrags an. Demnach werden derzeit die finalen Details über das künftige Arbeitspapier des 31-jährigen Angreifers ausgearbeitet.

Seit Monaten arbeiten die Gunners daran, den Kapitän über den Sommer hinaus im Emirates zu halten. Aubameyang wird aufgrund seines 2021 auslaufenden Vertrags immer wieder mit einem Abschied aus London in Verbindung gebracht. Das zuletzt kolportierte Jahresgehalt, das dem Gabuner bei Vertragsunterschrift winkt, belief sich auf 14 Millionen Euro.