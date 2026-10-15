David Raum hat sich zu seiner Zukunft bei RB Leipzig geäußert und angemerkt, dass bislang keine Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung stattgefunden haben. Angesprochen auf seine Zukunftspläne sagt der 28-Jährige bei ‚Sky‘: „Ich kann auch ehrlich und ganz neutral sagen, dass noch gar keine intensiven Gespräche mit dem Verein stattgefunden haben, weder vor der Saison noch jetzt. Ich glaube, der Austausch ist jetzt so ein bisschen ins Rollen gekommen.“

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Raum erklärt weiter: „Ich will mit Leistung und Mentalität vorangehen, egal wie meine vertragliche Situation ist, und das werde ich auch bis zum letzten Tag hier in Leipzig machen. Egal, wie es dann weitergeht.“ Ob er noch weiterhin für seinen aktuellen Klub auflaufen wird, hängt auch von seiner Frau ab: „Da nehme ich natürlich auch meine Frau mit in die Gespräche ein: Wo könnte man hingehen oder bleibt man hier? Das sind alles so Überlegungen, die man natürlich hat.“ Raums Vertrag läuft am Saisonende aus – der gebürtige Nürnberger war im Sommer 2022 aus Fürth nach Leipzig gewechselt.