Werder: Startelf-Einsatz für Neuzugang Arthur?

Die Last-Minute-Neuzugänge vom SV Werder Bremen könnten direkt am kommenden Spieltag gegen RB Leipzig (Samstag, 15:30 Uhr) zum Einsatz kommen „Die Chance ist hoch, dass Arthur direkt Starter sein könnte“, erklärte Daniel Thioune auf der heutigen Pressekonferenz. Über Youri Regeer (23) sagte der Werder-Chefcoach: „Bei Youri hängt es damit zusammen, welchen Bedarf wir haben. Ob Senne bis zum Spieltag fit ist. Moussa Ndiaye wird im ersten Moment erstmal Herausforderer sein.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Arthur (23) wurde erst am Deadline Day von Bayer Leverkusen ausgeliehen, Regeer (23) kam kurz zuvor leihweise von Ajax Amsterdam. Gefragt nach Erstgenannten gerät Thioune ins Schwärmen: „Er ist wendig, dynamisch und schnell. Da sind die Vorzüge in der Offensive, ich würde ihn als Offensiv-Verteidiger einstufen. Er ist ein offener Junge, das Gespräch mit ihm im Vorfeld hat Spaß gemacht. Er brannte dafür, für uns spielen zu können.“