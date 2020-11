„Knüppelhart“: Hoffenheim in Quarantäne

Das gesamte Team der TSG Hoffenheim befindet sich ab sofort und auf unbestimmte Zeit in Quarantäne. Wie der Bundesligist mitteilt, wurden am Mittwochmorgen Sebastian Rudy, Ishak Belfodil und ein Mitglied des Trainerteams über einen positiven Corona-Befund informiert. Ein weiteres uneindeutiges Ergebnis müsse zudem wiederholt werden.

Bereits gestern wurden Robert Skov (Dänemark) und Munas Dabbur (Israel) bei ihren Nationalteams positiv getestet. Jacob Bruun Larsen und eine Person des Betreuerteams befinden sich ebenfalls seit einigen Tagen in Quarantäne. TSG-Direktor Alexander Rosen kann sich „die Häufung nicht erklären. Wir halten uns seit Monaten akribisch und gewissenhaft an das Hygienekonzept. So kamen wir über Monate ohne einen einzigen positiven Fall durch die Pandemie, die uns nun knüppelhart trifft.“