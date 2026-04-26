Hecking verbittet sich Zukunftsfragen

Dieter Hecking zeigte sich im Anschluss an das 0:0-Unentschieden des VfL Wolfsburg gegen Borussia Mönchengladbach genervt von Reporterfragen zur Zukunft seiner Spieler. Auf der Pressekonferenz stellte der Wölfe-Trainer klar: „Was mich ein bisschen stört – das möchte ich hier kurz erwähnen, weil ich es gerade im Vorbeigehen mitbekommen habe: In der jetzigen Situation nach so einem Spiel nach der Zukunft unserer Spieler zu fragen, finde ich nicht in Ordnung. Ich finde es nicht gut, wenn meine Spieler ständig mit solchen Themen konfrontiert werden.“

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Die Niedersachsen stehen drei Spieltage vor Saisonschluss auf dem vorletzten Tabellenplatz und befinden sich daher noch immer in akuter Abstiegsnot. Seit 1997 spielt der Klub ununterbrochen im Oberhaus des deutschen Fußballs. Ein Punkt beträgt der Rückstand auf den Relegationsplatz, den aktuell der FC St. Pauli belegt, sechs Punkte sind es bis zu Werder Bremen auf Rang 15.