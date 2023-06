Bericht: PSG hofft auf Mbappé-Verlängerung

Paris St. Germain möchte zeitnah Gewissheit bezüglich der Zukunft von Kylian Mbappé haben. Der ‚Marca‘ zufolge setzen sich am morgigen Freitag die Mutter des Superstars, die auch als dessen Beraterin fungiert, und die PSG-Verantwortlichen um Nasser Al-Khelaïfi zusammen und sprechen darüber, wie es mit dem 24-Jährigen weitergeht.

Möglich ist laut der Sportzeitung sogar, dass der Nobelklub dem Ausnahmefußballer einen neuen Zwei- oder Dreijahresvertrag vorlegt. Die Intention? Mbappé für ein weiteres Jahr in den eigenen Reihen halten und 2024 eine Ablöse für den Franzosen einstreichen.

Ob sich der Weltmeister von 2018 auf ein solches Szenario einlässt, bleibt abzuwarten. Wie die französische FT-Partnerredaktion Foot Mercato erfahren hat, ist sich Mbappé mit Real Madrid nämlich bereits über einen ablösefreien Wechsel im nächsten Sommer einig.

Auch ein Wechsel in diesem Sommer ist noch nicht vom Tisch. Für den Fall wäre für beide Parteien ebenfalls eine Einigung greifbar. Bislang fanden zwischen Real und PSG jedoch noch keine Gespräche statt. Die Pariser möchte die Verkaufsgespräche nicht eröffnen, um die eigene Verhandlungsposition nicht zu schwächen.

In eine ähnliche Kerbe schlägt auch die ‚Marca‘ – die Madrilenen warten demzufolge auf ein eindeutiges Signal von Paris sowie Mbappé, ehe ein Transfer in diesem Sommer vorangetrieben wird. Dessen ungeachtet könnte sich also bald entscheiden, für welchen Verein der Rechtsfuß in der kommenden Spielzeit auf Torejagd geht.