Klub enthüllt: Momuluh auf dem Weg in die Bundesliga?

Der FC Augsburg gehört zu den drei Bundesligisten, die es auf Monju Momuluh (24) von Arminia Bielefeld abgesehen haben. Das berichtet das ‚Westfalen-Blatt‘. Der Regionalzeitung zufolge wird ein Abgang des Außenstürmers immer konkreter. Auch im Ausland soll es Interessenten für den wechselwilligen Rechtsfuß geben.

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Der Zweitligist zeigt sich ab einer Ablöse über vier bis fünf Millionen Euro verkaufsbereit. Ein Teil der Summe könnte direkt in einen möglichen Nachfolger investiert werden. Eine Spur führt laut dem ‚Westfalen-Blatt‘ weiterhin zu Lars Gindorf (25) von Hannover 96, der knapp zwei Millionen Euro kosten soll.