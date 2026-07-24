Neuer Verein für Demme in Sicht

Diego Demme könnte womöglich nach Italien zurückkehren. Wie ‚Tuttomercatoweb.com‘ berichtet, zeigt der Catania FC Interesse an dem 34-Jährigen. Der italienische Drittligist hat beim ehemaligen deutschen Nationalspieler bereits eine Anfrage gestellt, eine Einigung wurde jedoch noch nicht erzielt.

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Demme kennt den italienischen Fußball noch aus seiner Zeit bei der SSC Neapel, für die er von 2020 bis 2024 in 92 Pflichtspielen zum Einsatz kam. Nach Vertragsablauf bei Hertha BSC ist der Mittelfeldspieler zurzeit vereinslos. In der vergangenen Spielzeit kam der Rechtsfuß lediglich zu 15 Kurzeinsätzen.