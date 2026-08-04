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Offiziell Bundesliga

Hoffenheim gelingt Burger-Coup

von Fabian Ley - Quelle: tsg-hoffenheim.de
1 min.
Wouter Burger als Ballverteiler der TSG Hoffenheim @Maxppp

Die TSG Hoffenheim hat eine wichtige Unterschrift eingesackt. Wouter Burger (25) hat seinen Vertrag vorzeitig verlängert. Zur genauen Laufzeit machen die Kraichgauer keine Angaben, sein bisheriges Arbeitspapier war bereits bis 2030 datiert. Der Mittelfeldspieler war vor einem Jahr für lediglich vier Millionen Euro von Stoke City gekommen und überzeugte in seiner ersten Saison defensiv wie offensiv, fünf Tore und neun Vorlagen steuerte Burger in 32 Einsätzen bei.

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„Die Verlängerung ist ein beeindruckendes Signal der Kontinuität und ein Signal unserer gewachsenen Attraktivität für ambitionierte Spieler“, betont Geschäftsführer Sport Andreas Schicker, „Wouter hat uns vom ersten Tag an überzeugt und war ein zentraler Faktor für unsere erfolgreiche Saison. Er ist defensiv wie offensiv mit seiner Physis und seinem Spielverständnis ein absoluter Leader. Wouter ist gewachsen, auf und neben dem Platz. Seine Entwicklung ist noch nicht abgeschlossen und wir sind glücklich, dass er sich trotz anderer Möglichkeiten ausdrücklich zu unserem TSG-Weg bekannt hat.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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