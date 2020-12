Schon im Winter: Topklubs wollen Zakaria

Gestern bekam Denis Zakaria in einigen Situationen seine Grenzen aufgezeigt. Der enormen Physis von Romelu Lukaku war auch der gut im Saft stehende Schweizer zeitweise nicht gewachsen – unter anderem beim zwischenzeitlichen 1:2, als ihn Lukaku mit einem robusten Körpereinsatz schlicht zur Seite schob.

Nun musste Zakaria nach seiner Einwechslung zur zweiten Hälfte auch in der Innenverteidigung ran – in einer Viererkette sicherlich nicht seine Parade-Position. Beheimatet ist der 24-jährige Rechtsfuß auf der Sechs. Und genau in dieser Rolle hat er das Interesse vieler europäischer Topklubs geweckt.

Angebote schon im Winter?

Englische Medien berichten nun, dass Premier League-Klubs schon im Januar einen Vorstoß wagen könnten. Laut dem ‚Daily Star‘ ist denkbar, dass die beiden Vereine aus Manchester ebenso wie der FC Chelsea darüber nachdenken, ein Winter-Angebot für Zakaria abzugeben.

Allerdings hat man bei Borussia Mönchengladbach eigentlich beschlossen, in der kommenden Transferperiode keinen Spieler aus der erweiterten Stammelf ziehen zu lassen. Und zu jenem Kreis zählt Zakaria, der gerade erst von einer langwierigen Knieverletzung genesen ist, allemal.

Bayern klopft an

Wie FT zuletzt bestätigt wurde, haben die Bayern ebenfalls die Fühler nach dem 28-fachen Nationalspieler ausgestreckt. Auch das grundsätzliche Interesse der Citizens kann unsere Redaktion bestätigen.

Im kommenden Sommer wird Zakaria dann voraussichtlich nicht zu halten sein. Der Vertrag des Defensivallrounders läuft 2022 aus, Bereitschaft zu einer Verlängerung besteht momentan nicht. Insofern können die Gladbacher im Anschluss an diese Saison letztmalig eine angemessene Ablöse einstreichen.