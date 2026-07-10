DFB: Heftiger Krach wegen Neuer

Ursprünglich war Oliver Baumann (36) als Nummer eins für die Weltmeisterschaft beim DFB fest eingeplant, Alexander Nübel (29) sollte dahinter als Ersatzkeeper mit nach Nordamerika reisen. Kurz vor knapp entschied sich Julian Nagelsmann allerdings dafür, beiden Manuel Neuer (40) vor die Nase zu setzen.

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Dieser Move und die Art der Kommunikation haben extern für viele Irritationen gesorgt. Einem Bericht von ‚ran‘ zufolge gab es zudem auch intern heftigen Streit. Torwarttrainer Andreas Kronenberg habe kurz vor dem Rücktritt gestanden, da Nagelsmann über seinen Kopf hinweg entschieden und Kronenberg den eigentlich vorgesehenen Baumann und Nübel bereits ihre Rollen bei der WM zugesichert hatte.

Neuer wollte Nübel aussortieren

Außerdem soll Neuer seinem Comeback nur unter der Voraussetzung zugesagt haben, dass Nübel aussortiert und stattdessen Jonas Urbig (22) nominiert werde. Nagelsmann einigte sich daraufhin mit Neuer auf den Kompromiss, Urbig hinter Nübel als vierten Torwart mitzunehmen.

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Zwischen Neuer und Nübel hat es nie gefunkt, Nübel ist inzwischen in die Türkei zu Besiktas geflüchtet. Neuer wollte Nübel als seinen designierten Nachfolger nicht wirklich akzeptieren und hätte ihn allem Anschein nach beinahe die WM gekostet.