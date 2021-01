ManCity: Anfragen für Fernandinho

Mittelfeldspieler Fernandinho von Manchester City ruft Interessenten auf den Plan. Wie ‚Goal.com‘ berichtet, liegen verschiedene Anfragen aus Brasilien und aus Europa vor. Der Vertrag des 35-Jährigen bei den Skyblues läuft zum Saisonende aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Fernandinho selbst geht dem Vernehmen nach nicht davon aus, dass er noch einmal ein neues Arbeitspapier in Manchester erhält. Seine Karriere beenden will der Routinier aber nicht. Auch ein Wechsel in die Major League Soccer zu Citys Partnerverein New York City FC soll im Raum stehen.