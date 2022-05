Fürth zieht teure Ngankam-Option

Die SpVgg Greuther Fürth steht dicht vor der Verpflichtung von Angreifer Jessic Ngankam. Die 1,5 Millionen Euro teure Kaufoption will der Absteiger ziehen, berichtet der ‚kicker‘. Ngankam sei fest eingeplant und soll nicht für mehr Geld an einen anderen Klub weiterverkauft werden. Die Hertha besitzt dem Bericht zufolge zudem eine Rückkaufoption.

In der abgelaufenen Spielzeit plagte sich der 21-Jährige lange Zeit mit den Folgen eines Kreuzbandrisses herum. Erst in der Endphase konnte Ngankam wieder eingreifen und überzeugte mit drei direkten Torbeteiligungen in sechs Partien.