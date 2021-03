FC Everton - Manchester City: So könnt ihr das FA Cup-Spiel live sehen

Manchester City ist in England momentan das Maß aller Dinge. In der Premier League haben die Skyblues bereits 14 Punkte Vorsprung vor Stadtrivale United auf dem zweiten Rang. Wettbewerbsübergreifend hat die Mannschaft von Pep Guardiola nur eine der vergangenen 32 Partien verloren. Die Toffees müssen also einen Sahnetag erwischen, wollen sie City aus dem Pokal werfen.

Everton gegen City live im TV und im Live-Stream

Die FA Cup-Partie zwischen den Toffees und den Skyblues findet am Samstag, den 20. März statt. Der Anstoß im Goodison Park erfolgt planmäßig um 18.30 Uhr. Der Streamingdienst DAZN überträgt die Partie live. Hier geht's zur Gesamtübersicht.

Live-Ticker auf FussballTransfers.com

Wer das Aufeinandertreffen zwischen Everton und Manchester City weder im TV noch im Live-Stream sehen kann oder möchte, sollte bei FussballTransfers.com vorbeischauen. FT bietet einen Live-Ticker, der euch mit allen notwendigen Fakten versorgt. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden.