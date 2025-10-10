Magdeburg plant Trainer-Entlassung

Obwohl Markus Fiedler erst seit Juli im Amt ist, sucht der 1. FC Magdeburg bereits einen Nachfolger. Laut der ‚Bild‘ sieht der Verein den Auftritt bei der 0:6-Niederlage im Testspiel gegen Eintracht Braunschweig als eindeutiges Statement und plant nun, den Trainer zu entlassen.

Intern laufe bereits die Suche nach einem geeigneten Nachfolger, der die Mannschaft aus der Krise führen soll. Mit drei Punkten aus acht Ligaspielen steht Magdeburg derzeit auf dem letzten Platz in der 2. Bundesliga. Zudem werde intern heiß über die Rolle von Sportdirektor Otmar Schork diskutiert, der Fiedler verpflichtet und die Mannschaft zusammengestellt hat.