Menü Suche
Kommentar
2. Bundesliga

Magdeburg plant Trainer-Entlassung

von Aaron Schlütter - Quelle: Bild
Markus Fiedler peitscht sein Team nach vorne @Maxppp

Obwohl Markus Fiedler erst seit Juli im Amt ist, sucht der 1. FC Magdeburg bereits einen Nachfolger. Laut der ‚Bild‘ sieht der Verein den Auftritt bei der 0:6-Niederlage im Testspiel gegen Eintracht Braunschweig als eindeutiges Statement und plant nun, den Trainer zu entlassen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Intern laufe bereits die Suche nach einem geeigneten Nachfolger, der die Mannschaft aus der Krise führen soll. Mit drei Punkten aus acht Ligaspielen steht Magdeburg derzeit auf dem letzten Platz in der 2. Bundesliga. Zudem werde intern heiß über die Rolle von Sportdirektor Otmar Schork diskutiert, der Fiedler verpflichtet und die Mannschaft zusammengestellt hat.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
1. FC Magdeburg
Markus Fiedler

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
1. FC Magdeburg Logo Magdeburg
Markus Fiedler Markus Fiedler
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert