Aus der Premier League: Gladbach holt ersten Winter-Zugang

Borussia Mönchengladbach zieht Verstärkung fürs Abwehrzentrum an Land. Wie die Fohlen offiziell mitteilen, verbringt Kota Takai (21) die restliche Spielzeit im Rheinland. Von Tottenham Hotspur wird der Japaner bis zum Sommer ausgeliehen.

„Kota ist ein großer, physisch starker Innenverteidiger, der zudem eine gute Schnelligkeit besitzt. Er hat das Zeug dazu, uns zeitnah weiterzuhelfen“, freut sich Sportchef Rouven Schröder über die Verpflichtung.

Takai war erst im vergangenen Wechselfenster für 5,8 Millionen Euro aus seiner Heimat von Kawasaki Frontale zu den Spurs gekommen. Dort konnte sich der Nationalspieler (vier Länderspiele) bislang nicht durchsetzen. Ohne einen Tottenham-Einsatz geht es für Takai nun in Deutschland weiter.