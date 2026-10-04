Durch die Verletzungen von Ragnar Ache (28/Muskel) und Thijs Dallinga (26/Kreuzband) wird beim 1. FC Köln aus einem Luxus- ein echtes Problem im Sturmzentrum. Der ‚Express‘ bringt daher die schnelle Verpflichtung eines vereinslosen Stürmers ins Spiel.

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Das Blatt nennt in diesem Zusammenhang Joselu (36), Dawid Kownacki (29), Ihlas Bebou (32) und Cedric Teuchert (29). Dabei handelt es sich aber fürs Erste nur um Gedankenspiele. Ob der FC tatsächlich einen Not-Transfer tätigen wird, ist zurzeit noch offen.