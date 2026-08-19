Neuer Stürmer: HSV erzielt erste Einigung

Der Hamburger SV ist bei der Suche nach einer Verstärkung für den Angriff einen Schritt vorwärtsgekommen. Nach FT-Informationen hat der HSV mit dem OGC Nizza hinsichtlich eines Wechsels von Terem Moffi eine Einigung erzielt.
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🚨🔵🇳🇬 #Bundesliga |— Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 19, 2026
🔐 Accord trouvé entre Nice et Hambourg pour Terem Moffi
✍️ Négociations toujours en cours avec le joueur, comme révélé sur @footmercato pic.twitter.com/jCgVRhWuAD
Dass der 27-jährige Nigerianer wirklich zum Bundesliga-Klub wechselt, ist aber noch nicht endgültig sicher. Die Verhandlungen zwischen den Rothosen und der Spielerseite sind noch nicht abgeschlossen und laufen noch.
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