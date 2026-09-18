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UEFA Nations League

Xavi vertraut auf zwei Bundesliga-Profis

von Julian Jasch
1 min.
Xavi @Maxppp

Xavi hat seinen ersten Kader als niederländischer Nationaltrainer bekanntgegeben. Im 26-köpfigen Oranje-Aufgebot finden sich mit Torhüter Mark Flekken (33/Bayer Leverkusen) und Mittelfeldspieler Joey Veerman (27/BVB) auch zwei Profis aus der Bundesliga wieder. Darüber hinaus sind unter anderem die Liverpool-Stars Virgil van Dijk (35) und Ryan Gravenberch (24) mit dabei.

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Xavi hatte den Posten im Anschluss an die WM als Nachfolger von Ronald Koeman angetreten. In der Nations League Gruppe B trifft das Team des 46-jährigen Spaniers zunächst auf Deutschland. Es folgen Duelle mit Serbien und Griechenland.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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